Появились подробности лечения Заворотнюк в Подмосковье

Лечение Анастасии Заворотнюк проходило бесплатно по решению врачей, которые уважали и любили знаменитость как актрису. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В последнее время артистка проходила курс лечения в частной клинике в Подмосковье, где с нее отказались брать плату. Последние дни звезда провела в хосписе.

Консультировавший звезду сериала «Моя прекрасная няня» медик также рассказал каналу, что актрисе провели в больнице две операции, а также изготовили индивидуальную вакцину в рамках экспериментального метода лечения.

Врачи сдали клетки опухоли Заворотнюк в Институт молекулярной биологии имени Энгельгардта, чтобы специалисты подобрали вирусы, которые помогли бы разрушить злокачественную опухоль. Изначально лечение показывало хорошие результаты. Медики считают, что оно продлило жизнь артистки.

Врач рассказал, почему Заворотнюк находилась в хосписе

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и младшая наследница Мила 2018 года рождения.