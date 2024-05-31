Стало известно о планах Дани Милохина вернуться в Россию

Telegram-канал SHOT сообщает, что блогер Даня Милохин планирует приехать в Москву летом 2024 года. Канал обратил внимание, что блогер начал появляться на стримах с российском флагом - по версии SHOT, чтобы «задобрить россиян».

Приемный отец блогера Дмитрий Тюленев рассказал SHOT, что они с Милохиным постоянно общаются, и тот обещает скоро приехать домой. Telegram-канал отмечает, что Милохин, недавно начавший участвовать в боксерских поединках, обещает выходить с российским флагом на каждый бой, «если разрешат».

Осенью 2022 года Милохин уехал из России в ОАЭ. Позже во время стрима у другого блогера Милохин спел гимны РФ и Украины, за что его раскритиковали в России.

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Когда в сентябре 2023-го Милохин вернулся в РФ, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Минобороны призвать его в армию. Она отмечала, что блогер «расстроил многих россиян русофобскими заявлениями», а служба в армии будет способствовать его патриотическому воспитанию. Вскоре блогер улетел в Дубай.