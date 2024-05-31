Вчера после протяженной борьбы с раком скончалась Анастасия Заворотнюк. Страна погружена в траур. Каждый посылает лучи поддержки семье и близким актрисы. Публика благодарить Настю за прекрасное детство, а коллеги вспоминают Заворотнюк как очаровательную добрую и лучезарную девушку.

Вчера в студии шоу «Малахов» собрались близкие и друзья актрисы. В студии присутствовала и Ольга Орлова. Экс-солистка «Блестящих» призналась, что познакомилась с Анастасией, когда та была уже больна. Петр Чернышев решил проконсультировать с певицей, так как она помогала Жанне Фриске в борьбе с таким же онкологическим заболеванием. По словам Ольги, в то время она прочитала столько материалов, что «в этой области даже стала профессором».

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