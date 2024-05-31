«Общего ребенка нам Бог не дал». Экс-муж Заворотнюк раскрыл правду об их браке

Прекрасная актриса Анастасия Заворотнюк с ранних лет пыталась построить семейное счастье. Для того чтобы найти своего человека, который будет заботиться и по-настоящему любить, ей понадобилось несколько браков, но задача в итоге была выполнена. На ее пути появился рыцарь Петр Чернышев, который до последних минут был с любимой женой.

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Говоря о прошлом девушки, следует вспомнить ее первые серьезные отношения. В 22 года она связала жизнь с Олафом Шварцкопфом, ставшим ее мужем. Союз просуществовал около года, Настя не вытерпела грубости и жесткости избранника и решила порвать с ним. У Олафа другая точка зрения. Мужчина, который был на 12 лет старшее ее, считал свою новоиспеченную супругу несерьезной.

Хозяйку и мать, по слухам, он в ней не видел, сетовал, что начинающая артистка ведет себя не так, как надо. Впрочем, трудно представить, что ожидал от молодой и амбициозной девушки Олаф, будучи уже взрослым и серьезным мужчиной.

«Общего ребенка нам Бог не дал», — говорил он в программе «Ты не поверишь!». На фоне размолвки с мужем она начала общаться с Дмитрием Стрюковым, который впоследствии стал отцом ее старших детей Ани и Майкла.