Oasis переиздадут альбом Definitely Maybe с редкими песнями

Брит-поп-группа Oasis анонсировала переиздание своей классической пластинки Definitely Maybe (1994), посвященное ее 30-летию. Релиз ожидается 30 августа.

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Лонгплей выйдет ограниченным тиражом и будет доступен на двух CD, цветном (синем, белом и розовом) виниле и кассетах. В делюкс-версию войдут ранее не издававшиеся треки: отвергнутые при записи песни из Monnow Valley Studios, ауттейки из Sawmills Studios, впервые смикшированные Ноэлом Галлахером, и демоверсия композиции Sad Song, включающая вокал Лиама Галлахера.

Также в сете окажутся иллюстрации от дизайнера Брайана Кэннона и фотографа оригинальной обложки Definitely Maybe Майкла Спенсера Джонса, а еще примечания от руководителя лейбла Creation Records Алана Макги и журналиста Хэмиша Макбейна.

В апреле Oasis переиздали сингл Supersonic в честь 30-летнего юбилея.