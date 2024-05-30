Меньшова отказалась комментировать смерть Заворотнюк

54-летняя советская, российская актриса, телеведущая, режиссер и продюсер Юлия Меньшова отказалась комментировать смерть коллеги - актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк.

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"Очень жаль", - сказала Меньшова ТАСС, отказавшись от дальнейших комментариев.

Меньшова - лауреат национальной телевизионной премии "ТЭФИ" в номинации "Ведущий ток-шоу", доцент кафедры актерского мастерства ВГИКа.

Родители - лауреат премии "Оскар", народный артист России Владимир Меньшов и народная артистка России Вера Алентова.

У Меньшовой и Заворотнюк был общий проект - сериал "Между нами, девочками. Продолжение", он вышел в 2018-м году.

Анастасия Заворотнюк умерла сегодня на 54-м году жизни от неизлечимой болезни.