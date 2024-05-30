В соцсетях обсуждают обложку журнала с Анастасией Заворотнюк

Бывший главный редактор российского Vogue Виктория Давыдова опубликовала архивную обложку Glamour с актрисой Анастасией Заворотнюк. Снимком она поделилась в своем Telegram-канале.

На фото Анастасия Заворотнюк позировала в красном топе и с золотыми серьгами. Ей также сделали укладку с голливудскими локонами и макияж с подводкой и бровями-ниточками.

«Обложка с Анастасией Заворотнюк, за которую меня многие критиковали — мол, что за достижение, звезда попсового сериала, но какой же он был смешной и добрый, Настя стала одной из самых любимых актрис. Будем всегда помнить!» — написала Давыдова.

Анастасия Заворотнюк дебютировала в кино в картине «Машенька» Тамары Павлюченко в 1991 году, а широкую известность получила благодаря роли Виктории Прутковской в сериале «Моя прекрасная няня».

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В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Она пропала с экранов и перестала выходить на публику в 2018 году, через год появилась информация о ее болезни. Shot сообщал, что в середине мая состояние артистки резко ухудшилось.

По данным издания, в 2021 году актриса оформила свой трехэтажный коттедж площадью 682 квадратных метра на детей — Анну и Майкла. Дом находится в поселке Крекшино, его стоимость сейчас составляет не менее 160 миллионов рублей. Вместе с мужем Петром Чернышевым Заворотнюк приобрела дом в 2012 году, а переехали супруги в него в 2015 году.

Ранее в сети появилось видео с проб Заворотнюк на «Мою прекрасную няню».