Бизнесвумен Ким Кардашьян назвала фейком слух о вражде с сестрой

Звезды реалити-шоу, сестры Ким и Кортни Кардашьян высказались о слухах о ненависти друг к другу. Об этом сообщает People со ссылкой на новый эпизод The Kardashian.

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«Мы сестры. Я уверена, что люди всегда ссорятся со своими братьями и сестрами. Я думаю, существует огромное заблуждение, что мы с Кортни ненавидим друг друга. <…> Неважно, насколько безумны события, неважно, что происходит, если ей что-то нужно, — я рядом. Если мне что-то нужно, — она рядом. Мы всегда будем такими, через что бы нам ни пришлось пройти», — высказались Кардашьян.

Крис Дженнер была замужем за Робертом Кардашьян с июля 1978-го по март 1991 года. В браке появилось четверо детей: Кортни, Ким, Хлоя и Роберт. Затем женщина узаконила отношения с телезвездой Кейтлин Дженнер. Вскоре у них появились Кайли и Кендалл Дженнер.

После развода с Кейтлин Дженнер дочери перестали общаться с ней. Она не получала приглашение на свадьбу Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера в Италии, так как Кортни и Трэвис хотели провести скромную церемонию в кругу самых близких людей. Инсайдер также отмечал, что Кортни Кардашьян практически не общается с Кейтлин Дженнер, поэтому невеста не посчитала нужным приглашать ее в Портофино.