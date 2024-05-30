Отец певца Шарлота прокомментировал новое дело против сына

Певец Эдуард Шарлот должен был сегодня выйти из СИЗО, однако музыканта снова задержали. Отец артиста Валерий Шарлот рассказал «Газете.ру», что на него возбудили новое уголовное дело.

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По словам мужчины, это происходит из-за публикации Эдуарда с запрещенной сети, в которой тот написал о «русскоязычных ублюдках». Однако отец сомневается в том, что пост существовал — так как никто его не видел.

«У нас есть сомнения, что это вообще его слова. Откуда это взялось? Никто не видел эту запись в Instagram*, вот в чем проблема. Ее видел тот, кто подал эту кляузу или этот донос. А кто это вообще сделал? Мы не знаем. Это ничем не подтверждено, поэтому все это вызвало шоковое состояние у всех. В том числе у Эдуарда», — рассказал Валерий.

Он сообщил, что певец приехал с вещами и повредил ногу при посадке, а когда он уже думал, что вышел на свободу, его снова задержали «по надуманной причине».

* — владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена