Стас Михайлов ответил на резкие высказывания Пугачевой в его адрес

Известный российский певец Стас Михайлов прокомментировал высказывания покинувшей Россию Аллы Пугачевой. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Ранее исполнитель предположил, что «уехавшие артисты приползут на коленях и будут России ноги целовать». В ответ на слова Михайлова певица позволила себе резкие высказывания в его адрес.

Кроме того, артистка заявила, что никто из «нормальных людей» возвращаться в Россию не станет.

Журналисты спросили певца на церемонии вручения государственных наград в Кремле о том, как он относится к Пугачевой после «пикировки».

«Никакой у меня не было пикировки. Я ей пожелал удачи, здоровья, благополучия, чего желаю и сейчас», — отметил Михайлов.

Слова Пугачевой также прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, певица такого масштаба, как Пугачева, не должна позволять себе грубые высказывания.