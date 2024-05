Ленни Кравиц рассказал, почему соблюдает целибат

Ленни Кравиц, 60-летний музыкант, известный по хитам Are You Gonna Go My Way и Fly Away, рассказал о своей личной жизни в интервью газете The Guardian. Кравиц признался, что уже девять лет не состоит в серьёзных отношениях. Он также подтвердил, что соблюдает целибат — воздержание от интимной близости.

«Да, это связано с духовными поисками», — объяснил музыкант.

Кравиц мечтает встретить любовь, но будущей партнёрше придётся подстроиться под его образ жизни. «Я привык жить по-своему», — добавил он. В 2008 году Кравиц уже говорил журналу Maxim о своём решении воздерживаться от сексуальных отношений.

«Это обещание, которое я дал себе до свадьбы. Женщинам, которых я встречаю, нужно предложить мне что-то большее, чем просто красивое тело. Мне нужен человек с богатым внутренним миром», — сказал тогда музыкант.

Ленни Кравиц прибывает на церемонию вручения награды People's Choice Award, 2024

Позже, в 2011 году, Кравиц прокомментировал свои слова, заявив, что журналисты преувеличили его намерения. В недавнем интервью телеведущая Гейл Кинг прямо спросила Кравица о его личной жизни: «Есть ли в твоей жизни любовь? У тебя есть вторая половинка? И могу ли я её отлупить, если она есть?» Кравица, похоже, удивила такая прямота, но он посмеялся вместе с ней. Ведущая продолжила допрос: «Но у тебя есть партнёрша? Есть любовь в твоей жизни?» «Сейчас я открыт для отношений», — ответил музыкант.

На вопрос, ищет ли он кого-то особенного, Кравиц ответил:

«Сложно не искать, когда чего-то хочешь, правда? Но я верю, что любовь приходит, когда её не ищешь. Я уже несколько лет говорю, что готов к отношениям. Но раньше я действительно не был готов. Сейчас я чувствую себя по-новому», — признался музыкант.

С 1987 по 1993 год Кравиц был женат на актрисе Лизе Боне. У пары есть дочь Зои. Позже ему приписывали романы с Ванессой Паради, Адрианой Лимой и Николь Кидман. Но пока певец больше сосредоточен на творчестве и недавно выпустил новый альбом Blue Electric Light.