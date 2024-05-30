Актер Сергей Жигунов проигнорировал новость о смерти экс-возлюбленной Заворотнюк. На это обратили внимание журналисты издания «Экспресс газета». Роман между звездами начался во время съемок в популярном сериале «Моя прекрасная няня». Поклонники считали, что артисты прекрасно подходили друг другу.

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30 мая стало известно о смерти Анастасии Заворотнюк. СМИ пишут, что она пять лет боролась со страшной болезнью – раком мозга, а последние дни провела в больнице. Ее поддерживали родные, а особенно муж Петр Чернышев.

Для многих новость о смерти актрисы стала шоком. Друзья, коллеги и другие звезды, даже которые пересекались с Заворотнюк всего однажды, выразили соболезнования и слова поддержки ее семье. Исполнители ролей дворецкого Константина Борис Смолкин и дочери главного героя Маши – Екатерина Дубакина прокомментировали страшную новость. Многие ждали, что скажет актер Сергей Жигунов, который был возлюбленным Анастасии в реальной жизни.

Как сообщает «Экспресс газета» на момент публикации Жигунов пока не прокомментировал новость о смерти актрисы. Скорее всего, журналисты пытались связаться с актером, но не смогли.

Напомним, что знаменитость сейчас счастлив в браке с журналисткой Викторией Ворожбит, которую в прессе прозвали копией Анастасии Заворотнюк. Они поженились в 2021 году.

Ранее мы писали о том, что семья Анастасии Заворотнюк впервые рассказала, почему лучшие врачи не смогли спасти актрису. По словам племянницы знаменитости Полины, рак дал метастазы в костный мозг.