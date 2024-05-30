Семья Заворотнюк рассказала, почему ей не смогли помочь лучшие врачи

Актриса Анастасия Заворотнюк, звезда сериала «Моя прекрасная няня», последние пять лет боролась с раком головного мозга (глиобластомой), пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, артистка обращалась к лучшим медикам со всей страны, о состоянии ее здоровья докладывали даже на совещании у президента России Владимира Путина. Все годы рядом с ней была семья — муж Петр Чернышев, ее мама Валентина Борисовна и дочь Анна.

Журналисты заметили, что близкие прилагали все силы, чтобы помочь Анастасии, побороть болезнь. Но их усилия оказались напрасными: Заворотнюк скончалась в больнице ночью 30 мая 2024 года.

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Полина Заворотнюк, племянница Анастасии, сообщила, что лечение не помогло потому, что рак дал метастазы и они проникли в костный мозг.

«Рак дает метастазы, которые попали в костный мозг», — уточнила Полина.

Девушка отметила, что об особенностях лечения, применявшихся методах, уже нет смысла рассказывать в связи с тем, что актриса скончалась.