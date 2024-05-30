Родные Заворотнюк рассказали, когда можно будет прийти на прощание с актрисой

Семья скончавшейся сегодня после тяжелой болезни российской актрисы Анастасии Заворотнюк сообщила точную информацию по прощанию и похоронам артистки.

"Прощание с Анастасией состоится 1 июня с 11.00 до 14.00 в Покровском монастыре (ул. Таганская, 58, стр. 1, м. Таганская, м. Пролетарская. Посетить место захоронения на Троекуровском кладбище можно будет с 16.00 до 17.00", - говорится в сообщении, размещенном в Instagram-аккаунте актрисы (Instagram запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Ранее о месте последнего упокоения Заворотнюк рассказал телеведущий Андрей Малахов.

"Пришла информация от семьи (Заворотнюк - прим. "РГ"), которая смотрит нашу программу в прямом эфире, что прощание с Анастасией Заворотнюк будет в Покровском монастыре, будет отпевание у Матронушки, а похороны будут на Троекуровском кладбище 1 июня", - сказал шоумен 30 мая в прямом эфире канала "Россия 1".