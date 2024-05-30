Артем и Валерия (Лерчек) Чекалины договорились о разделе имущества, подписав брачный договор. Об этом сообщила звездный адвокат Катя Гордон, передает «РЕН ТВ».

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Она напомнила, что заседание суда по разводу пары состоится 11 июня. Однако, по словам Гордон, Чекалины уже урегулировали все ключевые вопросы, в том числе связанные с имуществом и определением места жительства детей.

«Они подписали сегодня брачный договор», — указала Гордон.

Напомним, что на развод подала в марте Лерчек. По ее словам, их отношения с мужем ухудшились из-за уголовного преследования по поводу отмывания денег в особо крупном размере, уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов. На два прошедших заседания суда по разводу 25 марта и 12 апреля никто из супругов не явился.

При этом Чекалин подал иск на жену о разделе совместно нажитого имущества. Он хотел взыскать с супруги около 1,2 миллиардов рублей и автомобиль Bentley Continental стоимостью более 29 миллионов рублей. Суд оставил иск без движения, причины неизвестны.