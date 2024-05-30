Чекалины договорились о разделе имущества
Артем и Валерия (Лерчек) Чекалины договорились о разделе имущества, подписав брачный договор. Об этом сообщила звездный адвокат Катя Гордон, передает «РЕН ТВ».
Она напомнила, что заседание суда по разводу пары состоится 11 июня. Однако, по словам Гордон, Чекалины уже урегулировали все ключевые вопросы, в том числе связанные с имуществом и определением места жительства детей.
«Они подписали сегодня брачный договор», — указала Гордон.
Напомним, что на развод подала в марте Лерчек. По ее словам, их отношения с мужем ухудшились из-за уголовного преследования по поводу отмывания денег в особо крупном размере, уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов. На два прошедших заседания суда по разводу 25 марта и 12 апреля никто из супругов не явился.
При этом Чекалин подал иск на жену о разделе совместно нажитого имущества. Он хотел взыскать с супруги около 1,2 миллиардов рублей и автомобиль Bentley Continental стоимостью более 29 миллионов рублей. Суд оставил иск без движения, причины неизвестны.