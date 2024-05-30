Чернышева после смерти Заворотнюк настигла новая беда

В свете недавних трагических событий, связанных со смертью известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, всплыли новые подробности, омрачающие тяжелые дни для ее близких.

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Петр Чернышев, супруг звезды, оказался в центре налогового скандала, когда семья актрисы была полностью погружена в борьбу за ее жизнь. По информации источника Shot в Telegram, до ухудшения здоровья Заворотнюк семья перестала следить за финансовыми обязательствами, что привело к накоплению задолженности по налогам на сумму почти в 500 тысяч рублей.

Эта новость стала еще одним ударом для Чернышева, который уже столкнулся с необходимостью организации похорон на высшем уровне, что само по себе требует значительных финансовых затрат. Это не первый случай, когда семья Заворотнюк сталкивается с налоговыми проблемами.

В прошлом году судебные приставы уже обращали внимание на долги актрисы, которые значились с 2014 года, включая транспортный налог и страховые взносы на общую сумму 150 тысяч рублей.

Скандал вокруг финансовых обязательств семьи в такой критический момент вызывает множество вопросов о том, как знаменитости управляют своими финансами и какие меры необходимы для защиты их интересов в случае болезни или смерти.

Сейчас, когда внимание общественности приковано к событиям, связанным с гибелью звезды, дела о налогах добавляют тяжести к уже непростой ситуации, оставляя близких Заворотнюк перед лицом не только горя, но и юридических баталий.