«И мстила я потом отцу страшно»: воспоминания Заворотнюк о детстве

У маленькой девочки Насти Заворотнюк всегда была одна заветная мечта. Больше всего на свете она хотела стать балериной. Заворотнюк обожала смотреть балет по телевизору, представляя, что когда-то и она будет выступать на сцене Большого Театра. У неё даже была возможность осуществить свои желания.

© Popcake.tv

Во время отдыха на морском курорте в кругу своей семьи девушка случайно познакомилась с преподавателем одной из самых популярных балетных школ страны. Она была бесконечно счастлива, когда ей предложили стать студенткой в этом учебном заведении. Анастасия хотела переехать, не раздумывая.

Но отец вмешался в планы дочери и не отпустил её одну так далеко.

«И мстила я потом отцу страшно. Какая бы музыка ни заиграла, например в каком-то фильме, я вставала перед телевизором и начинала танцевать», — поделилась артистка своими воспоминаниями в интервью для «7Дней.ru».

Когда у Анастасии подросла дочь, она решила, что обязательно отдаст Аню на балет. И у неё даже хорошо получалось танцевать, но это была не её мечта.