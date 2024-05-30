Нюша в платье с разрезом пришла на премию со «сбритыми» бровями

Певица Нюша стала гостьей премии ИРИ. Снимками вечернего образа она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Нюша вышла на публику в облегающем красном платье с разрезом до бедра и глубоким декольте. Образ дополнили серебряные лодочки на высоких каблуках. Ей также сделали «мокрую» укладку и макияж со «сбритыми», обесцвеченными бровями и матовой бордовой помадой.

7 мая Нюша объявила о расставании с Игорем Сивовым. По словам певицы, решение расстаться после семи лет брака было обоюдным. Знаменитость заверила, что между ними с предпринимателем остались прекрасные отношения и взаимопонимание.

В августе 2017 года Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. В 2018-м певица родила дочь Серафиму-Симбу. В декабре 2021-го у артистки и предпринимателя появился сын Саффрон. В 2022 году Нюша рассказала Светлане Бондарчук, что столкнулась с изменой со стороны супруга, когда была беременна вторым ребенком. Несмотря на это, певица простила Сивова. В январе появились слухи о разводе артистки и бизнесмена.