Стало известно, где похоронят Заворотнюк

Telegram-канал SHOT сообщает, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронят на Анкудиновском кладбище в Московской области. Там же похоронены ее отец, брат и его супруга.

© РИА Новости

По данным SHOT, организацией похорон занимается сын актрисы. По информации канала, отпевание пройдет в храме Воздвижения Честного Креста Господня.

Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая 2024 года после продолжительной тяжелой болезни. Ей было 53 года. У актрисы остались трое детей - 28-летняя Анна, 23-летний Майкл и шестилетняя Мила.

Информация об онкологическом заболевании Заворотнюк - глиобластоме - появилась в 2019 году. Ее близкие подтвердили, что актриса проходит курс лечения, но деталей не раскрывали.

На официальных страницах актрисы в соцсетях сообщили, что информация о месте и времени прощания с ней будет опубликована вечером 30 мая.