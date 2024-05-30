Педагог Заворотнюк отозвался на смерть ученицы

Авангард Николаевич Леонтьев, народный артист РФ, профессор, легендарный советский и российский актер, отозвался на безвременный уход Анастасии Заворотнюк, одной из своих воспитанниц.

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По словам народного артиста, Заворотнюк была яркой и характерной, и учитель вспоминает ее с нежностью.

Анастасия Заворотнюк умерла сегодня ночью на 54-м году жизни - после продолжительной болезни.

"Печально, что заболела. Печально, что ушла молодая женщина, красавица, талантливая", - сказал Авангард Николаевич в беседе с РИА Новости, напомнив: "Настя училась в Школе-студии МХАТ на курсе, которым мне пришлось руководить".

Актер подчеркивает, что Заворотнюк училась очень хорошо, а на дипломном спектакле "Иванов" сыграла роль Шурочки.