Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) архивное видео с актрисой Анастасией Заворотнюк.

Анфиса Чехова вспомнила, как вместе с Анастасией Заворотнюк ездила на открытие ювелирного салона в Ереван. По словам телеведущей, она была последней, кто пересекался с актрисой на публике.

«Мы не были с ней подругами, но часто пересекались на съемках и всегда очень весело общались. Во время этой поездки в Ереван мы хохотали как ненормальные. Объедались армянской едой, с утра в аэропорту Настя взяла с меня обещание, что мы никогда больше не будем так много есть», — рассказала телеведущая.

Чехова заявила, что Заворотнюк «освещала любое пространство, где появлялась». По ее словам, актриса очень любила свою дочь, весь телефон был в ее фотографиях.

«Я навсегда запомню Настю такой! С улыбкой жующую горные травы, хохоча и жалуясь, что сейчас она лопнет. Красивую, вкусно пахнущую, довольную, усыпанную бриллиантами и цветами! Тонкую, чуткую, глубокую и ироничную», — заявила Чехова.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад.

Самой известной актерской работой Анастасии Заворотнюк стала главная роль в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». Всего за пять лет знаменитость снялась в 173 сериях проекта. Она также принимала участие в телешоу «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры», «Две звезды».