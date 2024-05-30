Эминем намекнул на уход со сцены

Рэпер Эминем опубликовал у себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) запись своего видеозвонка иллюзионисту Дэвиду Блейну. Так он анонсировал выход нового альбома и, как предположили поклонники, намекнул на уход со сцены.

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Эминем попросил Блейна о совместном проекте, идею которого не раскрыл.

«Я гадаю, как далеко можно зайти с магией? Сделать трюк или что-то такое?» — спросил Эминем.

Блейн согласился и начал поедать стеклянный винный бокал.

«В качестве последнего фокуса я заставлю свою карьеру исчезнуть», — заявил 51-летний рэпер.

В ролике также появился анонс новой песни Эминем «Houdini», которая выйдет 31 мая. Предположительно, трек вдохновлен иллюзионистом Гарри Гудини — специалистом по трюкам с побегами и освобождениями.

Накануне дочь Эминема, Хейли Джейд Скотт, сыграла свадьбу со своим возлюбленным Эваном Макклинтоком. На свадебной церемонии также присутствовал Эминем. Исполнитель станцевал со своей дочерью на торжестве.