Названо возможное место захоронения Анастасии Заворотнюк

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк могут похоронить на Анкудиновском кладбище, расположенном в Новой Москве. Об этом пишет Telegram-канал «НеМалахов».

По данным канала, там похоронены отец и родственники артистки. Отмечается, что кладбище расположено недалеко от поселка Крекшино, где жила Заворотнюк.

Ранее сообщалось, что прощание с Анастасией Заворотнюк может пройти в московском театре имени Олега Табакова, где она играла до болезни.

О смерти актрисы стало известно в четверг, 30 мая. В 2019 году ей диагностировали рак мозга, представители звезды не комментировали ее состояние.

Моя прекрасная няня: какой была Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». Она призналась, что попала в сериал случайно и не думала, что станет известной на всю страну. Артистка также принимала участие в проектах «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры».