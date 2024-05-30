Заворотнюк переоформила дом на детей, а машины на мать

После постановки тяжелого диагноза актриса Анастасия Заворотнюк переоформила свой дом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, в 2021 году актриса оформила свой трехэтажный коттедж площадью 682 квадратных метра на детей — Анну и Майкла. В этом доме звезда сериала "Моя прекрасная няня" провела последние годы своей жизни. Дом находится в поселке Крекшино, его стоимость сейчас составляет не менее 160 миллионов рублей.

Вместе с мужем Петром Чернышевым Заворотнюк приобрела дом в 2012 году, а переехали супруги в него в 2015 году. Машины Заворотнюк переоформила на маму — Валентину Борисовну.

Анастасия Заворотнюк дебютировала в кино в картине "Машенька" Тамары Павлюченко в 1991 году, а широкую известность получила благодаря роли няни Виктории Прутковской в сериале "Моя прекрасная няня".

Актрисы не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Она пропала с экранов и перестала выходить на публику в 2018 году, через год появилась информация о ее болезни.