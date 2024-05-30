Няня Вика и Шаталин: как актеры «слишком вжились» в свои роли

Актеры Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов сыграли одну из самых популярных пар российского телевидения - няню Вику и бизнесмена Максима Шаталина, главных героев сериала «Моя прекрасная няня». Телеканал НТВ рассказал, как в какой-то момент актеры «слишком вжились» в свои роли и начали встречаться.

Заворотнюк и Жигунов были вместе с 2006-го по весну 2008 года. По данным НТВ, это не была любовь с первого взгляда - сначала Жигунов критиковал актрису. Коллеги актеров рассказали каналу, что позже его чувства кардинально изменились.

«Он ее любил. Он ее любит, уверена, что он сейчас внутри о многом сожалеет. <…> Он мог натолкнуться на такую скалу в виде доброй, милой девочки Заворотнюк, что это вызывало: «Как?! Ведь я же продюсер! Я же мужчина!» - рассказывала телеканалу актриса Наталья Бондарчук.

В 2008 году на съемках проекта «Танцы на льду» Заворотнюк познакомилась с фигуристом Петром Чернышевым. Заворотнюк и Жигунов расстались, а в сентябре 2008-го актриса вышла замуж за фигуриста. Ее третий ребенок - дочь Мила - родилась в браке с ним в октябре 2018 года.

30 мая 2024 года близкие актрисы сообщили, что Анастасия Заворотнюк скончалась после продолжительной и тяжелой болезни. Ей было 53 года.

Информация об онкологическом заболевании Заворотнюк - глиобластоме - появилась в 2019 году. Ее близкие подтвердили, что актриса проходит курс лечения, но деталей не раскрывали. Весной 2020-го СМИ сообщили, что ей стало лучше.

Telegram-канал SHOT утверждает, что в конце 2023 года Заворотнюк прошла еще один курс лечения, но болезнь не отступала. По данным канала, состояние актрисы резко ухудшилось две недели назад.

Актриса Екатерина Дубакина, исполнительница роли старшей дочери Максима Шаталина Маши, рассказала изданию Super, что Заворотнюк была очень трудолюбивым человеком «без плохих актерских проявлений».