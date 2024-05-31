Провальное выступление Орбакайте в Монако объяснили

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко оценил выступление певицы Кристины Орбакайте в Монако. Его слова приводит онлайн-журнал «Страсти».

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По мнению медиаменеджера, провальным концерт исполнительницы стал из-за неподготовленной площадки.

«Собрали оборудование из того, что было, и какой-то минимальный комплект поставили. По Кристине Орбакайте видно, что поет на износ. То есть ей некомфортно, она себя плохо слышит. Вот она кричит в микрофон», — сказал он, при этом подчеркнув, что подобное «непозволительно для артиста подобной величины».

Рудченко предположил, что Орбакайте согласилась на выступление ради хорошего гонорара.

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