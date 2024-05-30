Заворотнюк и Фриске: проклятие ЭКО

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась сегодня после продолжительной и тяжелой болезни. Что объединяет эту смерть и смерть популярной певицы Жанны Фриске, разбирался «Царьград».

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В 2019 году в СМИ появилась информация о том, что Заворотнюк больна раком головного мозга – глиобластомой. При этом среди причин возникновения опухоли у актрисы называлось в том числе и ЭКО, которое Заворотнюк якобы сделала, чтобы родить дочь своему мужу фигуристу Петру Чернышеву.

Гинеколог-эндокринолог, доктор медицинских наук Ирина Филатова обратила внимание на то, что нельзя сравнивать ЭКО с обычной беременностью.

«Наш организм естественным образом готовится к беременности, так устроена природа. Как можно вмешиваться в гормональный фон и говорить, что разницы с естественным процессом не будет? Я практик. И я видела множество страшных последствий ЭКО. Но об этом все молчат!» - заявила она.

В группе риска оказалась не только Заворотнюк, которая боролась с раком несколько лет. Но и вокалистка «Блестящих» Жанна Фриске, которая умерла в 2015 году.

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Для появления на свет своего сына Платона она также прибегла к экстракорпоральному оплодотворению. И после родов начала жаловаться на головные боли. Однажды у нее буквально подкосились ноги, звезда обратилась в клинику и получила диагноз – глиобластома. Певица боролась за жизнь два года. На последних фотографиях обессиленный, неузнаваемый человек в инвалидной коляске, напоминает издание.

После смерти артистки разразился скандал: семья не смогла отчитаться, куда ушла часть денег, собранная Русфондом на лечение звезды. Родители певицы обвинили в присвоении средств ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева, телеведущий в свою очередь сделал встречное заявление о том, что деньги похитил отец Фриске.

На фоне скандала Шепелев запретил своему сыну от Жанны Фриске видеться с родственниками со стороны матери. Бабушка и дедушка так и не смогли добиться права хоть иногда навещать внука.