Звезда НТВ Ирада Зейналова может стать послом РФ на Маврикии

Телеведущая, звезда телеканала НТВ Ирада Зейналова может стать послом РФ на Маврикии. Об этом сообщает Brief со ссылкой на собственные источники.

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Издание напомнило, что в 2024 году Зейналова закончит Дипломатическую академию МИД России.

Зейналова - автор и ведущая программы "Итоги недели" на НТВ (с 2016 года), художественный руководитель главной редакции информационно-развлекательных программ Дирекции информации телекомпании НТВ.

До этого вела воскресный выпуск программы "Время" на Первом канале и была заведующей корреспондентскими бюро ОАО "Первый канал" в Великобритании и Израиле.

Зейналова увезла особенную дочь из России

В 2021 году была внесена в санкционный список Украины за "пропагандистскую деятельность". Накануне в министерстве иностранных дел РФ рассказали, что приглашения поучаствовать в конкурсе "Интервидение" в России были направлены в страны СНГ и Латинской Америки.