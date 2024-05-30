Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала фото в Telegram-канале с актрисой Анастасией Заворотнюк.

Кудрявцева призналась, что запомнит Заворотнюк добрым, красивым, сильным и смешным человеком. Она передала соболезнования родным и близким актрисы.

«Лети на небо, девочка», — написала телеведущая.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая. Это подтвердила ее дочь Анна. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Она пропала с экранов и перестала выходить на публику в 2018 году, через год появилась информация о ее болезни. Shot сообщал, что в середине мая состояние артистки резко ухудшилось.

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Коллеги и поклонники выразили свои соболезнования семье актрисы.

Актер Андрей Ургант признался, что не был в близких отношениях с Заворотнюк, однако для него было большой честью поработать с ней. Актриса запомнилась ему как добрая, чуткая и замечательная женщина. Артист заявил, что коллега была умницей и красавицей. По его мнению, Заворотнюк любила половина России.