Стало известно о действиях мужа Заворотнюк перед ее смертью

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев находился рядом с ней перед смертью. Об этом пишет Shot в Telegram-канале.

Две недели назад состояние звезды резко ухудшилось. В четверг, 30 мая, родные актрисы сообщили о ее смерти. Они также уточнили, что о месте и времени прощания с актрисой они сообщат вечером.

Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». Она призналась, что попала в сериал случайно и не думала, что станет известной на всю страну. Артистка также принимала участие в проектах «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры».