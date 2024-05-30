Концерт Канье Уэста в Москве снова опровергли

Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников опроверг информацию о концерте американского рэпера Канье Уэста в Москве. Как сообщает РЕН ТВ, он назвал неподлинным опубликованный документ.

Сегодня Telegram-канал Mash выложил договор, якобы подписанный женой Уэста Бянькой Цензори о выступлении рэпера в Москве. Согласно ему, если все положения документа будут выполнены, Канье привезет в российскую столицу команду из 25 человек и выступит в свой день рождения, 8 июня, в «Лужниках». В публикации утверждается, что аванс за мероприятие музыкант уже получил.

«Fake news и документ — не документ», — прокомментировал публикацию Ратников.

Телеканал отмечает, что компания Ратникова устраивала туры мировых звезд. В их числе Rammstein, Blur, Deep Purple, Limp Bizkit, Робби Уильямс и другие.

Напомним, что впервые о планируемом выступлении Канье в Москве Mash заявил 8 мая. Переговоры якобы длились больше года. Ратников тогда также заявлял, что информация не соответствует действительности. Кроме того, подготовку мероприятия опровергли и в «Лужниках», который указывается в публикациях в качестве площадки концерта.