Пелагея проиграла хоккеисту Телегину суд по алиментам

Певица Пелагея проиграла суд о размере алиментов на дочь от бывшего супруга Ивана Телегина, сообщил портал Сиб.фм. Экс-супруг оспорил установленную ранее сумму выплат на ребенка.

Выступающий за клуб «Авангард», игрок сборной России по хоккею Телегин и Пелагея развелись в 2020 году. Хоккеист не согласен с высокими алиментами на содержание их общей дочери.

За плечами артистки осталось два брака. Ее первым избранником был режиссер Comedy Woman Дмитрий Ефимович. Пара поженилась в 2010 году, однако спустя два года супруги приняли решение развестись.

Спустя четыре года в СМИ появилась информация, что Пелагея встречается с хоккеистом Иваном Телегиным. Тогда спортсмен расстался с девушкой, которая родила ему сына. Из-за этого общественность осудила исполнительницу романсов за то, что она якобы увела Телегина из семьи. Позже Пелагея заявила, что их роман с хоккеистом начался уже после его расставания с девушкой.

Мать Пелагеи объяснила развод дочери

Пелагея и Телегин поженились в 2016 году, а год спустя у пары родилась дочь Таисия. Семейную идиллию разрушили слухи о неверности спортсмена. Хоккеиста заметили в компании владелицы турфирмы Марии Гончар. В 2020 году певица сообщила о разводе, а Гончар вскоре стала новой супругой Телегина.