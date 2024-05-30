Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после продолжительной и тяжелой болезни. Об этом сообщается в ее официальном сообществе VK.

Актрисе было 53 года, у нее остались трое детей. В сообщении подчеркивается, что о месте и времени прощания с ней ее семья сообщит вечером 30 мая.

«Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку», - отмечается в сообщении.

Информация об онкологическом заболевании Заворотнюк - глиобластоме - появилась в 2019 году. Ее близкие подтвердили, что актриса проходит курс лечения, но деталей не раскрыли. Весной 2020-го СМИ сообщили, что ей стало лучше.