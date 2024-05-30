В пресс-службе стадиона "Лужники" опровергли слухи о концерте Канье Уэста

В пресс-службе стадиона "Лужники" ответили на новые слухи о том, что американский рэпер Канье Уэст якобы выступит там 8 июня. Об этом сообщает RT. "Нет, конечно, это фейк", - опровергли сообщения представители площадки. 30 мая в сети снова появились сообщения о том, 8 июня рэпер даст концерт в "Лужниках" - Telegram-канал Mash опубликовал якобы подписанный ведущей дела рэпера женой Бьянкой Цензори договор. Президент Корпорации PMI Евгений Финкельштейн в разговоре с изданием назвал эту информацию бредом и заверил, что журналистам не стали бы давать договор. "Такие документы никогда и нигде в открытом доступе не публикуются. Если бы договор с Канье был заключен, то сначала на это нужно было бы получить одобрение правительства Москвы", - объяснил он. О том, что Канье Уэст собирается выступить в Москве, Mash сообщал еще 8 мая. Канал писал, что переговоры с артистом шли больше года, а главное желание рэпера — посмотреть столицу, "дать крутой концерт" и отпраздновать 47-летие.

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