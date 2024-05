Группа Sabaton выпустит фильм-концерт в октябре

Шведская метал-группа Sabaton опубликовала трейлер фильма-концерта Sabaton — The Tour To End All Tours. Лента запечатлела прошлогодний концерт коллектива в Амстердаме на арене Ziggo Dome для 16 тысяч зрителей.

«Феномен хеви-метала, Sabaton, переносят на большой экран грандиозный, наполненный адреналином лайв! Приготовьтесь перенестись в царство тяжелых риффов, истории, духа товарищества и взрывных сцен, когда Sabaton сотрясают землю в амстердамском Ziggo Dome, где 16 тысяч металистов собрались, чтобы стать свидетелями феноменального шоу, не похожего ни на что другое», — говорится в описании видео.

Премьера фильма намечена на 11 октября.

Тур The Tour To End All Tours — самый масштабный в карьере Sabaton. В его рамках группа посетила 21 город в 14 европейских странах. Гастроли стартовали сразу после выхода альбома Stories From The Western Front (2023), в котором рассказываются истории тех, кто сражался и пал на Западном фронте.