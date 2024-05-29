СМИ: Костенко задолжала налоговой 1,6 млн рублей

Блогер Анастасия Костенко, жена экс-полузащитника ФК «Спартак» Дмитрия Тарасова, задолжала налоговой службе 1,6 млн рублей. Об этом пишет «СтарХит».

По данным портала, супруги в настоящее время решают бытовые проблемы. Они продали особняк площадью почти в тысячу квадратных метров, построенный Тарасовым вместе с бывшей женой, телеведущей Ольгой Бузовой, и живут в съемном таунхаусе. В дальнейшем они планируют переехать вместе с 4 детьми в собственный дом.

Журналисты отметили, что Анастасия занимается детьми, ведет блоги и отказывается от крупных проектов. Дмитрий, в свою очередь, рассматривает предложения о сотрудничестве в области спорта.

«Мне надо показывать результат, жить проектом, отдавать ему практически все свое время. Будет тяжело, но я постараюсь все совмещать, ведь медийная команда, которой я сейчас занимаюсь, для меня тоже важна. Еще мне интересно работать с детьми, делиться опытом. Так что я до сих пор открыт для предложений», — пояснил Тарасов.

Ранее сообщалось, что Костенко жалуется на ситуацию на рынке наемного персонала. Ее раздражает, что стало очень сложно найти хорошую няню.