Алена Апина появится в роли преподавателя в сериале "Комбинация"

Певица Алена Апина появится в сериале о популярной в 1990-е годы женской поп-группе "Комбинация". Она сыграет эпизодическую роль преподавателя в консерватории, сообщила исполнительница роли Апиной Анастасия Уколова во время пресс-конференции по итогам съемки сериала в Саратове.

"Для меня был большой сюрприз, что <...> в тот момент, когда мы будем снимать первое появление в сериале, сможет приехать Алена Апина. Никита [Власов, режиссер] придумал очень трогательную и в то же время забавную, сильную сцену, где мы с ней вместе. <...> Она играет преподавателя в консерватории, а я Алену Апину, которая уже стала солисткой группы "Комбинация", но все еще пытается совместить консерваторию и участие в группе", - сказала Уколова.

Актриса добавила, что знакомство и общение с артисткой помогло ей в работе над ролью.

Сериал, который выйдет в 2024 году на платформе Wink, расскажет о творческом пути участниц группы "Комбинация" - Татьяны Ивановой, Алены Апиной, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой. Группа была создана в 1988 году в Саратове и прославилась в начале 1990-х годов благодаря хитам Russian Girls, American Boy, " Не забывай" и "Бухгалтер".

Главные роли в проекте исполнят Никита Кологривый ("Слово пацана. Кровь на асфальте"), Елизавета Базыкина ("Надвое"), Павел Прилучный ("Мажор"), Анастасия Уколова ("Громкая связь"), Даниил Воробьев (Happy End) и другие. Режиссером "Комбинации" стал Никита Власов ("Лада Голд", "Мажор в Сочи"), а продюсерами выступили Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Федор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Александр Косарим, Антон Володькин и другие. В роли креативных продюсеров - Жора Крыжовников и Денис Уточкин.