$89.26+0.8296.89+0.65
Войти в почту

У признанного экстремистом Панина нашелся долг перед налоговой

Актер Алексей Панин задолжал ФНС 212 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У признанного экстремистом Панина нашелся долг перед налоговой
© РИА Новости

При этом в России у артиста не осталось ни одного бизнеса. Канал уточняет, что оплатить долг Панин, скорее всего, не сможет, поскольку согласно действующему закону банки имеют право заблокировать денежные средства, если их владелец включен в список террористов и экстремистов.

В 2017 году подобным образом были арестованы все банковские счета блогера Руслана Соколовского, игравшего в мобильную игру с ловлей покемонов в екатеринбургском храме.

В мае 2023 года в отношении Панина возбудили уголовное дело за призывы в интернете к террористической деятельности и нарушению территориальной целостности России. Тогда же МВД России объявило актера в розыск. В карточке с его данными и фотографией в базе розыска ведомства было указано, что актер «разыскивается по статье УК».

29 мая 2024 года Панина включили в реестр экстремистов и террористов.

Шоу-бизнес
Руслан Соколовский
Алексей Панин
МВД России
1
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости