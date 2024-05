Ice Cube назвал лучший дисс в истории хип-хопа

По словам артиста, в треке он «уничтожил» четырех исполнителей и их менеджера.

© Звук

Ice Cube заявил во время выступления на фестивале California Roots Festival, что такие иконы жанра, как Нас и Кендрик Ламар, все равно недотягивают до No Vaseline, пишет Billboard.

No Vaseline — лучший дисс в истории хип-хопа. И вот почему: один эмси, то есть я, уничтожил четырех козлов и их менеджера. Никто не сможет меня превзойти — Ice Cube, рэпер.

Трек No Vaseline вошел во второй студийный альбом Ice Cube «Death Certificate» (1991). Дисс был адресован бывшим соратникам рэпера по группе N.W.A.: Eazy-E, Dr. Dre, MC Ren, DJ Yella и их менеджеру Джерри Хеллеру, которого исполнитель обвиняет в разладе в команде.

Высказывание Ice Cube связано с недавним бифом Дрейка и Кендрика Ламара, завершившимся победой последнего. Сообщалось, что доход от прослушиваний и продаж его дисса Not Like Us составил почти 268 тысяч долларов. А все треки, записанные против Дриззи, принесли Кендрику около полумиллиарда долларов.