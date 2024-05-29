Вилла певицы Алсу и ее супруга Яна Абрамова в Крыму возможно сменит владельца спустя три года с момента, как появилось объявление о ее продаже. В ближайшее время на полуостров приедет отец певицы, чтобы показать ее потенциальному покупателю, пишет Telegram-канал Mash.

Ранее мировой судебный участок Пресненского района Москвы зарегистрировал дело о расторжении брака между певицей Алсу и ее супругом. У пары трое детей - 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль.

По данным СМИ, в собственности у певицы и бизнесмена апартаменты на Никитском бульваре в Москве на 57 этаже элитного ЖК, четырехэтажный дом на Рублевке, квартира в Лондоне. А также они владели особняком в Крыму, который отец Алсу подарил внукам.

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Здание в элитном поселке Вязовая Роща под Севастополем отец Алсу построил 15 лет назад, одновременно сделав ремонт в местном фельдшерско-акушерском пункте и открыв магазин «Алая роза». Местные жители утверждают, что последний раз артистка была здесь еще до 2014 года, а затем из виллы сделали гостиничный комплекс, пишет Telegram-канал.

При этом, по данным риелторов, которые приводит Mash, Алсу и Абрамов выставили виллу на продажу еще в 2021 году. Потенциальный покупатель получит за 800 миллионов 14 спален, теннисный корт, наружный и внутренний бассейны, салон красоты, кинозал, музыкальную студию, конюшню, манеж, собственный пляж, причал и вертолетную площадку.

Однако новым хозяевам придется вложить около 100 млн рублей на реконструкцию, так как комплекс обветшал. Сейчас в нем никто не живет.