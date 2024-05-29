Главная сваха страны назвала причину развода Алсу

Певица Алсу подала на развод с мужем Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни. Сваха Роза Сябитова уверена, что причина заключается в том, что у Алсу просто закончилось терпение.

«Чаще всего браки после 18 лет совместной жизни распадаются из-за опустевшего гнезда. Родительская функция в этот период уже мало действует. Муж и жена начинают заново узнавать друг друга и понимают, что они совершенно разные. Но в силу того, что у Алсу и ее мужа дети еще не такие взрослые, здесь причина в другом», – заявила Сябитова, пишет «МК».

Сваха убеждена, что певица подала на развод из-за того, что у нее просто закончилось терпение. Сябитова отметила, что, скорее всего, Алсу больше не смогла оправдывать поведение своего супруга, которое ее не устраивало.

«По статистике в 80 процентах из 100 инициатором развода становятся именно женщины. Мужчины, как правило, бьются за отношения. Их все устраивает. По всей видимости, у Алсу закончилось женское терпение: могу только посочувствовать», – отметила Сябитова.

Бракоразводный процесс – тяжелый период, в который супругам предстоит определить, с кем останутся дети, а также разделить имущество. Но, как подчеркивает Сябитова, самое тяжелое время для Алсу наступит позже. К счастью, после развода ее смогут поддержать родные и близкие.