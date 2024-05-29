Внучка Боярского удивила подписчиков фотографией в маске деда

Подписчики внучки актера Михаила Боярского Катерины в Instagram (деятельность в РФ запрещена) удивились публикацией, где она надела маску деда. Не все поклонники оценили ее юмор. На игривом фото внучка знаменитого артиста позирует напротив коробки с пиццей и с бокалом в руке.

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Грудь дедушке не к лицу. Не издевайся над звездой, — написал один из пользователей соцсети в комментариях.

Другой передал «привет дедушке». Некоторые подписчики Боярской и вовсе проигнорировали так называемый юмор 25-летней внучки певца и актера.

Стоит отметить, что негативный комментарий исчез. Не исключено, что Боярская почистила неугодные реакции.

Ранее Михаил Боярский прокомментировал увлечение внучки татуировками. Артист с трудом принял эту новость и назвал происходящее «грязью». По словам Боярского, он против татуировок.

© Соцсети

Певец также заявил, «пускай малюет на себе что угодно». Однако артист добавил, что «ее супругу читать потом все это дело», а не ему.