Джефф Бэрроу из Portishead выпустил новый альбом с группой Beak>

Музыкант Джефф Бэрроу, известный по участию в группе Portishead, внезапно выпустил альбом со своим сайд-проектом Beak>. Пластинка под названием «>>>>» стала четвертой в дискографии трио и первой за шесть лет.

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Beak> выпустили лонгплей без синглов и промотреков, потому что хотели представить работу целиком, передает NME. По словам артистов, работа над альбомом началась в Уэльсе после ковида.

Вступительная песня Strawberry Line посвящена собаке Бэрроу по кличке Алфи — она же появилась на обложке.

«После того как за эти годы мы отыграли сотни концертов и фестивалей, мы почувствовали, что гастроли начали влиять на наше творчество до такой степени, что мы больше не были уверены, кем являемся. Поэтому мы решили вернуться к истокам — туда, где мы были в нашем первом альбоме. С нулевыми ожиданиями и просто играя вместе в комнате», — рассказал коллектив.

Осенью Beak> отправятся в тур.

Тем временем экс-коллега Бэрроу по Portishead Бет Гиббонс недавно тоже выпустила альбом. Релиз под названием Lives Outgrown (2024) стал ее сольным дебютом. В нем исполнительница размышляет о материнстве, тревоге, менопаузе и смертности.