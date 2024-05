«Это очень пугает»: Дженнифер Лопес высказалась об ИИ

Певица и актриса Дженнифер Лопес призналась, что ее пугает искусственный интеллект (ИИ). Артистка привела пример, что с помощью технологии бренды продают средства по уходу за кожей, о которых она не знает, с использованием обработанных фото ее лица, якобы покрытого морщинами.

© Звук

Мнением Джей Ло поделилась на премьере боевика «Атлас» в Лос-Анджелесе.

«Это действительно страшно. Они уже крадут наши лица. ИИ и вправду пугает», — цитирует исполнительницу Variety.

В «Атласе» Дженнифер сыграла дата-аналитика, которая вынуждена сотрудничать с ИИ, чтобы остановить робота, намеревающегося захватить мир.

«Думаю, этот фильм хорошо показывает, как ИИ может выйти из-под контроля и как он же может пойти на пользу. Мы должны уважительно относиться к ИИ. Мы должны быть открыты всем возможностям. Фильмы, в которых говорится об ИИ, особенно этот, действительно хорошо раскрывают обе стороны», — рассказала звезда.

На съемках «Атласа» Лопес помогал ее муж Бен Аффлек. Коллега актрисы по площадке рассказал, что иногда Аффлек читал реплики ИИ, чтобы супруга проявила нужные эмоции.

Что касается музыкальной карьеры Дженнифер, летом ей предстоит тур This is Me... Now в поддержку одноименного альбома. Однако певица не может продать билеты на концерты, и в итоге стоимость некоторых из них упала до 10 долларов. Часть шоу звезда и вовсе отменила.