Актер Александр Петров признался, что ему тяжело дается музыка

Актер Александр Петров признался в беседе с «Пятым каналом», что не умеет петь.

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По словам Петрова, ему всегда тяжело дается музыка. Артист заявил, что «бог не дал ему слух». Несмотря на отсутствие предрасположенности, актер пытается развивать себя в этом направлении. Он признался, что любит петь.

«Это непросто мне дается, но мне кажется, я справляюсь, потому что есть какое-то невероятное желание. Несмотря на то что я не поющий человек, у меня песней накопилось на альбом», — поделился актер.

Александр Петров стал наиболее известен в 2016 году после выхода сериала «Полицейский с Рублевки». В его фильмографии более 70 работ. Он играл в таких картинах, как «Лед», «Метод», «Текст», «Притяжение», «Сто лет тому вперед».

15 сентября Александр Петров женился и выложил фото с регистрации брака с Викторией Антоновой. Артист рассказывал, что познакомился с возлюбленной случайно на улице. Виктория Антонова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).