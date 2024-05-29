Лариса Лужина пожаловалась на пенсию в 60 тысяч рублей

Актриса Лариса Лужина пожаловалась на свою пенсию. Она отметила, что благодарна за доплату, которая ей прилагается в Москве, но все равно для столицы 60 тысяч рублей – небольшая сумма.

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По словам народной артистки РСФСР, ее выплата от государства складывается из основной части – 30 тысяч рублей и надбавки от мэра столицы. В итоге получает она ежемесячно около 60 тысяч рублей. Актриса отметила, что рада этим деньгам, так как знает, что в других городах пенсии намного меньше.

«Мы все время переживаем за наших коллег в Питере и других городах, там актеры доплат никаких не получают», - поделилась Лужина в беседе с aif.ru.

Тем не менее, актриса отметила, что и этих денег для комфортной жизни в Москве недостаточно. Она подчеркнула, что на 60 тысяч рублей «особо не проживешь», так как все подорожало. Именно поэтому, несмотря на возраст, Лариса Лужина все еще продолжает работать. Она выступает с творческими вечерами, посещает кинофестивали.