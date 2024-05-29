«Никому не нужен». Сиделка Ивана Краско рассказала о его состоянии

Актер театра и кино Иван Краско — многодетный отец. Народный артист России был в официальных отношениях четыре раза и пять раз становился отцом. Однако сейчас звезда многочисленных фильмов оказался вдали от своих близких. За престарелым артистом ухаживает молодая сиделка Дарья Пашкова.

Накануне помощница Ивана Краско пообщалась с журналистами издания «МК в Питере». В ходе беседы она рассказала, что начала присматривать за артистом восемь лет назад. Их знакомство произошло в Санкт-Петербурге. Дарья тогда шла на работу и увидела Ивана Ивановича около Гостиного двора. Девушка попросила сделать совместное фото, после чего Краско пригласил ее на спектакль. С тех пор Пашкова ухаживает за престарелым актером.

Сейчас здоровье народного артиста оставляет желать лучшего. Иван Краско хоть и ест самостоятельно, но порой капризничает. Наследники актера переживают за его состояние из-за границы. Дочери Ивана звонят отцу каждый день, но в силу обстоятельств не навещают. Друзья Краско тоже не особо с ним контактируют.