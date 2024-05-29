Дочь певицы Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте поет в европейских кафе. Как сообщает «МК», в Сети распространились кадры, на которых она исполняет песню «Просто любить тебя» в одном из заведений Монако.

Орбакайте выступала посреди толпы — без сцены, света и фонограммы. В конце своего номера она также поздравила некую Анжелику с днем рождения и обняла ее.

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Пользователи соцсетей не оценили подобное исполнение со стороны певицы. Некоторые обвинили ее в отсутствии голоса и подчеркнули, что Орбакайте тяжело петь без всяких обработок: «не поет, а кричит».

«Почему надрывается? Теперь Кристина зарабатывает в кафе? Петь не умеет, орет», «Голос покинул чат вместе с фанерой», — писали комментаторы.

Напомним, что в начале 2024 года Орбакайте столкнулась с массовой отменой концертов в России. В Красноярске, Братске, Иркутске, Улан-Удэ и Владивостоке они не состоятся вовсе, а в Благовещенске и Хабаровске мероприятия перенесли на неопределенный срок.