Бон Джови рассказал о тайной женитьбе сына на звезде «Очень странных дел»

О романе сына музыканта Джона Бон Джови и звезды сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун стало известно около двух лет назад. А прошлой весной артистка сообщила своим поклонникам о помолвке с Джейком.

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Фанаты актрисы ждали, что пара устроит пышное торжество, однако сами молодожены решили иначе. В минувшие выходные 20-летняя Милли Бобби и 22-летний Джейк тайно поженились. На торжестве присутствовали лишь самые близкие им люди. Разумеется, на церемонии отметился и звездный отец жениха — Джон Бон Джови. Накануне легендарный рок-музыкант поделился подробностями секретной свадьбы с журналистами. Слова музыканта публикует издание Daily Mail.

«Они потрясающие, абсолютно фантастические! Это была маленькая семейная свадьба, невеста выглядела потрясающе, а Джейк был таким счастливым, насколько только это возможно!» — поделился впечатлениями Джон Бон Джови.

Сообщается, что Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови позже планируют утроить торжество помасштабнее. На минувшей церемонии молодожены захотели находиться только в кругу родных и близких людей.