Развод Алсу: когда начал рушиться брак певицы, изменял ли ей муж

27 мая стало известно, что на сайте мировых судей города Москвы появился иск от певицы Алсу. Она решила развестись с мужем Яном Абрамовым. Исполнительница композиции «Зимний сон» была женой бизнесмена 18 лет. Звезде и ее супругу предстоит через суд определить место проживания их троих детей и поделить имущество. Почему закончились отношения Алсу и Абрамова — в материале NEWS.ru.

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Как Алсу познакомилась с Абрамовым

Как рассказывала Алсу, она познакомилась с будущем мужем Яном Абрамовым через подругу — певицу Ариадну в 2005 году. На тот момент дочь вице-президента ЛУКОЙЛа Ралифа Сафина была уже известной, выпустила первые хиты и завоевала второе место на Евровидении.

Сын банкира Ян Абрамов возглавлял в начале нулевых Московскую пиротехническую ассоциацию, был акционером, собственником и председателем совета директоров компании «Новые оружейные технологии». «Ян Абрамов — младший из знатной семьи бакинских евреев. Его клан имеет отношение к нефтяному бизнесу», — писала газета «Известия».

Абрамов знал песни Алсу и очень хотел с ней познакомиться. «Она [подруга Ариадна] назначила дату и место встречи. Кто же знал, что ее выбор падет на одно из самых пафосных заведений столицы! Я пришла туда в джинсах с прорехами, в футболке, кепке, в общем, так, как привыкла одеваться в Лондоне. В роскошных интерьерах я чувствовала себя страшно неловко», — рассказывала Алсу в интервью изданию «7 дней».

Как вспоминала звезда, на втором свидании Абрамов сыграл на рояле примерно 20 ее песен, в том числе не самых популярных, и произвел на нее впечатление.

«У нас все было как в кино. До сих пор не могу без восхищения вспоминать, как Ян ухаживал за мной. Роскошные отели, огромные букеты цветов, неожиданные сюрпризы», — говорила артистка.

Алсу и Абрамов потратили $3,5 миллиона на свадьбу

18 марта 2006 года Ян Абрамов и Алсу расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы и отпраздновали свадьбу в ГЦКЗ «Россия». Во время бракосочетания невеста была беременна первым ребенком. Торжество стало одним из самых заметных и пафосных мероприятий светской столицы.

Молодожены получили свидетельство о браке из рук Юрия Лужова, который был тогда мэром Москвы. Гостями свадьбы стали Владимир Жириновский, Иосиф Кобзон, Игорь Крутой и другие знаменитости.

«Концертный зал внутри „закудрили“ не на шутку. Пройдя по красной дорожке, гости попадали в райский сад. В холле стояли деревья с орхидеями и лилиями на ветвях и вазы с золотыми фруктами. Стены и даже потолок были задрапированы сиреневыми и золотыми полотнами с вензелем „ЯА“», — писали СМИ.

Алсу и Абрамов получили в качестве подарков на торжество загородный дом, пентхаус в центре Москвы и автомобиль Bently. По данным журналистов, на свадьбу было потрачено $3,5 млн. Новобрачные провели медовый месяц на островах Фиджи в Тихом океане.

Сколько детей у Алсу и Абрамова

После замужества жизнь Алсу изменилась: певица редко выходила в свет и прекратила гастрольную деятельность. В сентябре 2006-го у пары родилась дочь Сафина (имя дали в честь девичьей фамилии Алсу), спустя полтора года — Микаэлла. В 2016-м Алсу стала матерью сына, которого назвали Рафаэль.

«Мы же люди, мы спорим, ссоримся, всякое бывает, но в целом у нас крепкая дружная семья, во многом благодаря Яну. Он настоящая опора в моей жизни. Знаете, я сегодня чувствую ту же уверенность в завтрашнем дне, которую ощущала в детстве и юности благодаря отцу. Папа так устроил нашу жизнь, что мы — мама, я, братья — вообще ни о чем не беспокоились», — говорила Алсу в интервью журналу Hello в 2014 году.

Певица неоднократно подчеркивала, что глава их семьи — Ян, и она советуется с ним по любым вопросам.

Когда возникли слухи об изменах мужа Алсу

В марте 2019 года в прессе появились слухи о неверности мужа Алсу. Telegram-канал «Антиглянец», опираясь на сведения от анонимных инсайдеров, писал, что Абрамов — «бабник». Ни Алсу, ни ее муж не давали на эту тему никаких комментариев. Но журналисты заметили, что певица удалила из Instagram (деятельность в РФ запрещена) почти все совместные снимки с супругом, а на ее странице появился странный пост.

«Тебе будет грустно долгое время, а потом тебе будет все равно, и это лучшее чувство в мире. Не знаю, согласна ли я с этим убеждением Вуди Аллена. Возможно, равнодушие печальнее. А вы как думаете?» — написала певица.

Точки над i решил расставить Андрей Малахов. В издании StarHit он посмеялся над слухами о предстоящем разводе пары и заявил: «В семье Алсу все хорошо, и Ян Абрамов, приходя с работы, каждый раз приносит жене букет ее любимых алых роз».

В декабре 2019 года Алсу выложила романтическое фото с мужем в своем блоге в Instagram и трогательно поздравила его с днем рождения. В 2020-м она давала интервью Ксении Собчак, в котором размышляла о ценностях семьи и не говорила о разладе в семье.

Как бывшая Тимати связана с Абрамовым и Алсу

В 2022 году СМИ стали писать об изменах Яна Абрамова якобы с бывшей возлюбленная Тимати Анастасией Решетовой. Тогда модель намекала в соцсетях на роман с женатым мужчиной. Однако никаких подтверждений их связи так и не было предоставлено.

Развод Алсу вызван многочисленными изменами Абрамова на протяжении последних десяти лет, утверждает издание KP.RU.

«Абрамов начал изменять Алсу не вчера, а больше 10 лет назад. Рассказывали, что для одной из любовниц он снимал шикарную яхту, где они вместе проводили время. Он всегда умел произвести впечатление, и женщины сами не могли устоять перед его обаянием», — пишет издание, ссылаясь на анонимный источник в окружении артистки.

Актриса, певица и ведущая Анна Калашникова напомнила, что в шоу-бизнесе разговоры о неверности мужа Алсу ходили давно.

«В творческой тусовке ходили об этом [изменах Абрамова] слухи, но я лично ничего такого сама не наблюдала. Яну свойственна обходительность, заботливость, он ведет себя с девушками как джентльмен, может, многие воспринимали эти его манеры не совсем правильно? Я всегда считала Яна и Алсу прочной и надежной парой, но, к сожалению, и такие истории заканчиваются», — поделилась мнением с NEWS.ru Калашникова.

Что будут делить из имущества Алсу и Абрамов

После бракоразводного процесса следует раздел имущества, который рассматривается в отдельном исковом заявлении. Как сообщил Telegram-канал Mash, Алсу и Абрамов будут решать, кто получит после развода два особняка и две квартиры, одна из которых находится за границей.

По данным ресурса, апартаменты на Никитском бульваре в Москве на 57-м этаже элитного ЖК пара купила сразу после свадьбы. Спустя несколько лет, как отметил канал, супруги приобрели четырехэтажный особняк в викторианском стиле на Рублевке. Кроме этого, в публикации говорилось, что отец Алсу подарил внукам коттедж в Крыму, на территории есть конюшня, теннисный корт, вертолетная площадка и даже собственная мечеть.

Согласно информации Telegram-канала, Алсу и Абрамов будут делить квартиру в Лондоне, которая располагается рядом со стадионом Lords Cricket Ground, где проходят матчи по крикету. За много лет стоимость недвижимости в Британии выросла.

Ян Абрамов является крупным бизнесменом. Адвокат Юлия Вербицкая рассказала порталу «Страсти», что Алсу может претендовать не только на имущество, но и на половину бизнеса супруга.

«С учетом изложенного все добрачные квартиры Алсу как были, так и останутся ее личной собственностью. А на все, включая бизнес (доли в компаниях, акционерных обществах и т. д.), что было приобретено супругом в период их брака, она имеет право на 1/2», — объяснила Вербицкая.

Адвокат добавила, что, как правило, мужья предпочитают при разводе не делить бизнес, и выплачивать женам денежную компенсацию за из долю.